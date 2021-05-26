Благоустройство Окской набережной завершат в июле

Благоустройство Окской набережной, вдоль собора Александра Невского, завершат в июле этого года — там появятся прогулочный маршрут и велодорожки. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
-
автор фото — Никита Духник
Строительно-монтажные работы на этой территории ведутся в рамках программы «Среда 800».
«Это была пустынная и заброшенная территория. Концепция предполагает создание полноценной набережной и небольшого парка вместо парковки перед собором Александра Невского. Здесь также организуют пешеходный маршрут от Нижегородской ярмарки вниз под мостом, а затем по бетонному укреплению наверх: для выхода на набережную будет обустроена лестница», — отмечает министр культуры региона Олег Беркович.
Кроме того, на территории появятся — новые светильники, урны, велодорожка, велопарковки, дополнительное озеленение и вымощенные пешеходные дорожки. Также на набережной установят туристический центр и смотровые площадки с биноклями.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Никита Духник
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.