«Быть, а не казаться»: на Большой Покровской в Нижнем разместили фразу из лампочек

Инсталляцию на главной пешеходной улице — Большой Покровской — можно найти у дома №8, где открыт фирменный магазин «Нижний 800». Слоган связан с выходом видеоролика «Быть, а не казаться. 8 причин полюбить Нижний Новгород».
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Инсталляцию на главной пешеходной улице — Большой Покровской — можно найти у дома №8, где открыт фирменный магазин «Нижний 800». Слоган связан с выходом видеоролика «Быть, а не казаться. 8 причин полюбить Нижний Новгород».
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