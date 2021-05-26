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«Быть, а не казаться»: на Большой Покровской в Нижнем разместили фразу из лампочек

Инсталляцию на главной пешеходной улице — Большой Покровской — можно найти у дома №8, где открыт фирменный магазин «Нижний 800». Слоган связан с выходом видеоролика «Быть, а не казаться. 8 причин полюбить Нижний Новгород».

 

 

 

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Фото: Центр800

 

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