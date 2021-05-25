В китайском городе Цзинань появится экспозиция, посвященная Нижнему

По информации департамента внешних связей, Нижний Новгород и Цзинань — города партнеры и создание объекта станет подарком в честь 800-летия города.

В парке Цзинань появится участок с семью зелеными холмами, символизирующими ландшафт Нижнего Новгорода. По центру установят стол-фонтан, повторяющий форму Нижегородского кремля, а вокруг него — кресла (идентичные кремлевским башням). Кроме того, планируется высадка кустарников и деревьев, характерных для Нижегородской области.

В данный момент завершается проектирование парковой зоны. В июле этого года начнется строительство.

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Фото: gelio.livejournal.com