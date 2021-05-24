Форум «Код женского счастья» пройдет в пространстве «Феста Холл»

30 мая в пространстве «Феста Холл» пройдет форум для женщин — «Код женского счастья». В этот день пройдут 8 тренингов от специалистов, каждый из которых раскроет одну из сфер: семья, здоровье, финансы, личностный рост, карьера, отдых, духовность и отношения.