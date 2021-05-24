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Форум «Код женского счастья» пройдет в пространстве «Феста Холл»

30 мая в пространстве «Феста Холл» пройдет форум для женщин — «Код женского счастья». В этот день пройдут 8 тренингов от специалистов, каждый из которых раскроет одну из сфер: семья, здоровье, финансы, личностный рост, карьера, отдых, духовность и отношения.

 

Программа форума:

11:00 — «Самоценность — главный ключ к счастью»

Спикер: Татьяна Болотнова

12:00 — «Любовь в отношениях. Как?»

Спикер: Лидия Алексеева

13:00 — «Ключи к гармонии в твоей дате рождения»

Спикер: Алена Рябинина

14:00 — «Деньги женщине к лицу»

Спикер: Ольга Павлова

15:00 — «Как воспитать Илона Маска?»

Спикер: Мария Халак

16:00 — «Энергия сексуальности. Возвращение личной силы»

Спикер: Наталья Медведева

17:00 — «От косметологии к пластической хирургии»

Спикер: Карина Дельнова

18:00 — «Секреты статусного поведения на работе и в личной жизни»

Спикер: Анна Фокина

 

30 мая

Время: с 10:00

Место: улица Родионова, 165 (к. 13)

 

Регистрация по ссылке. Стоимость билетов — от 2200 до 3200 рублей.

 

 

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Фото: pexels

 

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