Форум «Код женского счастья» пройдет в пространстве «Феста Холл»

30 мая в пространстве «Феста Холл» пройдет форум для женщин — «Код женского счастья». В этот день пройдут 8 тренингов от специалистов, каждый из которых раскроет одну из сфер: семья, здоровье, финансы, личностный рост, карьера, отдых, духовность и отношения.
Программа форума:
11:00 — «Самоценность — главный ключ к счастью»
Спикер: Татьяна Болотнова
12:00 — «Любовь в отношениях. Как?»
Спикер: Лидия Алексеева
13:00 — «Ключи к гармонии в твоей дате рождения»
Спикер: Алена Рябинина
14:00 — «Деньги женщине к лицу»
Спикер: Ольга Павлова
15:00 — «Как воспитать Илона Маска?»
Спикер: Мария Халак
16:00 — «Энергия сексуальности. Возвращение личной силы»
Спикер: Наталья Медведева
17:00 — «От косметологии к пластической хирургии»
Спикер: Карина Дельнова
18:00 — «Секреты статусного поведения на работе и в личной жизни»
Спикер: Анна Фокина
30 мая
Время: с 10:00
Место: улица Родионова, 165 (к. 13)
Регистрация по ссылке. Стоимость билетов — от 2200 до 3200 рублей.
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