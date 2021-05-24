Солнечная погода без осадков придет в Нижегородскую область на этой неделе

Атмосферный фон на этой неделе будет повышен — 753-758 миллиметров ртутного столба.

В понедельник, 24 мая, днем температура воздуха прогреется до +21 градуса, к вечеру похолодает до +14, а ночью ожидается до +13. Скорость западного ветра — 2-6 метров в секунду. В середине недели температура воздуха прогреется до +20 градусов, а к ночи похолодает до +11. Ветер сменит направление на северо-западное и ослабнет до 2-4 метров в секунду.

В четверг, 27 мая, будет пасмурно, но без осадков. Утром термометры покажут +15, днем — до +23 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +13. В пятницу, 28 мая, будет облачно с прояснениями и до +23 градусов днем. К ночи температура воздуха опустится до +11.





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