Новые авиарейсы в пять стран планируют запустить из Нижнего Новгорода

Росавиация выдала разрешения на вылеты из Нижнего Новгорода в пять стран — Венгрию, Германию, Грецию, Египет и Болгарию. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Авиакомпания «NordStar» получила разрешение на выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Каир — один раз в неделю. Авиакомпания «Сибирь» будет выполнять рейсы из Нижнего в Бургас и в Ираклион — три раза в неделю.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила право доставлять пассажиров из Нижнего Новгорода в Родос и Будапешт — три раза в неделю. Кроме того, авиакомпания «Ikar» будет выполнять ежедневные рейсы из Нижнего в Мюнхен.
Рейсы будут запущены после официального разрешения оперативного штаба по борьбе с Covid-19.
«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации», — отметили представители ведомства.
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Фото: i2.wp.com
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