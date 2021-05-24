Новые авиарейсы в пять стран планируют запустить из Нижнего Новгорода

Авиакомпания «NordStar» получила разрешение на выполнение рейсов из Нижнего Новгорода в Каир — один раз в неделю. Авиакомпания «Сибирь» будет выполнять рейсы из Нижнего в Бургас и в Ираклион — три раза в неделю.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила право доставлять пассажиров из Нижнего Новгорода в Родос и Будапешт — три раза в неделю. Кроме того, авиакомпания «Ikar» будет выполнять ежедневные рейсы из Нижнего в Мюнхен.

Рейсы будут запущены после официального разрешения оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации», — отметили представители ведомства.





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Фото: i2.wp.com