Нижний Новгород стал «Библиотечной столицей России»

«Стать библиотечной столицей России для нас — большая честь, и тем, кто приедет в Нижний Новгород в следующем году на конгресс, очень повезет, потому что они увидят обновленный Нижний Новгород — современный, модный, динамичный. Именно таким должен быть город, принимающий это значимое мероприятие», — отметила заместитель министра культуры области Елена Лупина.