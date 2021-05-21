Нижний Новгород стал «Библиотечной столицей России»

Ежегодно города России принимают участие в борьбе за звание библиотечной столицы. В этом году титул получил — Нижний Новгород. Церемония прошла на закрытии XXV Всероссийского библиотечного конгресса в Петрозаводске.
«Стать библиотечной столицей России для нас — большая честь, и тем, кто приедет в Нижний Новгород в следующем году на конгресс, очень повезет, потому что они увидят обновленный Нижний Новгород — современный, модный, динамичный. Именно таким должен быть город, принимающий это значимое мероприятие», — отметила заместитель министра культуры области Елена Лупина.
Российский библиотечный конгресс — традиционное мероприятие, которое ежегодно проводит Российская библиотечная ассоциация. В конференции принимают участие профессионалы библиотечного дела со всех регионов России, из международных библиотечных объединений и зарубежных библиотек.
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Фото: правительство Нижегородской области
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