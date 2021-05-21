17860 фотографий: Андрей Ефимов создал ролик из тысяч фотографий Нижнего Новгорода с высоты птичьего полета

«Данный ролик снимал на протяжении трех лет, состоит из 17860 фотографий общим объемом примерно 714ГБ. Потрясающие Нижегородские закаты, туманы, дожди, грозы, ледоход, слияния рек Оки и Волги, все 8 районов города. Все это хотелось запечатлеть с помощью гиперлапс съемки», — отметил создатель видео Андрей Ефимов.

Со всеми неудачными кадрами съемка заняла около 50 часов живого времени.

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