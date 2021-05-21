17860 фотографий: Андрей Ефимов создал ролик из тысяч фотографий Нижнего Новгорода с высоты птичьего полета

Фотограф Андрей Ефимов из Нижнего Новгорода на протяжении трех лет снимал знаковые места города с помощью дронов. Из 17860 фотографий он создал ролик. Посмотрите прямо сейчас!
«Данный ролик снимал на протяжении трех лет, состоит из 17860 фотографий общим объемом примерно 714ГБ. Потрясающие Нижегородские закаты, туманы, дожди, грозы, ледоход, слияния рек Оки и Волги, все 8 районов города. Все это хотелось запечатлеть с помощью гиперлапс съемки», — отметил создатель видео Андрей Ефимов.
Со всеми неудачными кадрами съемка заняла около 50 часов живого времени.
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