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Художник из Испании создал мурал с изображением Максима Горького в Нижнем

Гигантский цветной портрет создал испанский стрит-арт художник русского происхождения, участник международных фестивалей и выставок современного искусства — Вячеслав Гунин. Изображение нанесено на фасад пятиэтажного здания на улице Суетинской.

 

Стрит-арт выполнен Вячеславом Гуниным, работающим под псевдонимом SAV45. Художник с детства проживает в Барселоне.

«Мне стало известно, что город в этом году празднует юбилей, поэтому захотелось, чтобы моя работа стала подарком его жителям. Организаторы „Культурного кода“ отправили мне информацию о его истории. Я узнал, что когда-то город носил название Горький — в честь писателя, который здесь родился. Он был очень интересной и сильной личностью. И я решил, что именно он станет героем моей работы», — отметил художник.

 

Портрет Горького стал первым в этом году муралом, созданным в рамках международного фестиваля «Культурный код». Всего до конца 2021 года будет создано около 60 таких работ.

 

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Фото: правительство региона

 

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