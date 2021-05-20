Художник из Испании создал мурал с изображением Максима Горького в Нижнем

Портрет Горького стал первым в этом году муралом, созданным в рамках международного фестиваля «Культурный код». Всего до конца 2021 года будет создано около 60 таких работ.

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Фото: правительство региона