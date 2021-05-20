Художник из Испании создал мурал с изображением Максима Горького в Нижнем

Гигантский цветной портрет создал испанский стрит-арт художник русского происхождения, участник международных фестивалей и выставок современного искусства — Вячеслав Гунин. Изображение нанесено на фасад пятиэтажного здания на улице Суетинской.
Стрит-арт выполнен Вячеславом Гуниным, работающим под псевдонимом SAV45. Художник с детства проживает в Барселоне.
«Мне стало известно, что город в этом году празднует юбилей, поэтому захотелось, чтобы моя работа стала подарком его жителям. Организаторы „Культурного кода“ отправили мне информацию о его истории. Я узнал, что когда-то город носил название Горький — в честь писателя, который здесь родился. Он был очень интересной и сильной личностью. И я решил, что именно он станет героем моей работы», — отметил художник.
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