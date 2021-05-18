Гостями юбилейного фестиваля «Арзамасский гусь» станут представители 20 стран

Крупнейший региональный кулинарный фестиваль «Арзамасский Гусь» в десятый раз пройдет в Нижегородской области. Как сообщают организаторы, событие можно посетить уже в эти выходные, 22 мая, в профилактории «Морозовский» в Арзамасском районе.
«Когда речь идет о гастрономии, особый интерес представляют кухни разных народов мира, национальные блюда, секреты приготовления которых хорошо известны, в первую очередь, носителям иностранных культур», — прокомментировала руководитель департамента Ольга Гусева.
В рамках «Арзамасского гуся» пройдет кулинарное шоу от поваров из разных регионов России с дегустацией приготовленных блюд, конкурс барбекю, детские мастер-классы, а завершится вечер концертом группы «IOWA».
Кроме того, на территории пансионата будут представлены масштабная ремесленная ярмарка, фермерский базар и большой фудкорт.
С подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.