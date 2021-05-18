Гостями юбилейного фестиваля «Арзамасский гусь» станут представители 20 стран

«Когда речь идет о гастрономии, особый интерес представляют кухни разных народов мира, национальные блюда, секреты приготовления которых хорошо известны, в первую очередь, носителям иностранных культур», — прокомментировала руководитель департамента Ольга Гусева.

В рамках «Арзамасского гуся» пройдет кулинарное шоу от поваров из разных регионов России с дегустацией приготовленных блюд, конкурс барбекю, детские мастер-классы, а завершится вечер концертом группы «IOWA».

Кроме того, на территории пансионата будут представлены масштабная ремесленная ярмарка, фермерский базар и большой фудкорт.

С подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»