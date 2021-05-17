Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Каир

Рейс Нижний Новгород — Каир будет выполнять авиакомпания Royal Flight на воздушных судах Boeing 757 вместимостью 235 пассажиров. Вылеты из Нижнего Новгорода в Каир запланированы один раз в неделю по четвергам.

В ближайшее время еще две авиакомпании — Nord Wind и Azur Air — запустят прямые рейсы по данному направлению.

«Перед поездкой необходимо уточнить действующий на территории иностранного государства режим ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Это можно сделать у туроператоров или авиакомпании», — отмечает пресс-служба аэропорта «Стригино».

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Фото: pexels