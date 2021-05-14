В ярмарочном доме прошла дискуссия «Границы мира без границ» с участием Монеточки, Юрия Сапрыкина и Вадима Дымова

«Вторая встреча о мире без границ вышла за пределы Садового кольца столицы и прошла в Нижнем Новгороде. Площадка выбрана неслучайно, так как город на Волге позволил создать отличную атмосферу для важной дружеской беседы, которую смогли посетить не только москвичи, но и жители города», — отмечают организаторы.

Гости обсудили наличие границ в современном мире, современный патриотизм и смысл культурной и этнической принадлежности. Кроме того, Михаил Зыгарь обсудил с гостями об изменениях в отношении к патриотизму и почему на традиционные ценности сегодня влияет развитие технологий и глобализация.

Философия Tullamore D.E.W. строится на идее объединения, и в современном мире ничто так не ценно, как стремление людей к толерантному открытому диалогу и принятию других мнений. Именно поэтому бренд запустил серию дискуссий Beauty of Blend, так как верит, что соединение различных идей, мыслей и культур создает новый мир, куда более интересный, объемный и приятный для каждого.

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Фото: архив организаторов