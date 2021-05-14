В ярмарочном доме прошла дискуссия «Границы мира без границ» с участием Монеточки, Юрия Сапрыкина и Вадима Дымова

На нижегородской ярмарке прошла дискуссия от проекта Tullamore D.E.W. с участием — Юрия Сапрыкина, Вадима Дымова и Монеточки. Они обсудили границы мира без границ на второй встрече проекта Beauty of Blend.
Серия дебатов Beauty of Blend by Tullamore D.E.W. продолжилась дискуссией в Нижнем Новгороде — журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, предприниматель Вадим Дымов и певица Монеточка встретились на сцене Главного ярмарочного дома, чтобы поговорить об идее мира без границ, подвергшейся серьезному испытанию в пандемийный 2020-й год. Встречу модерировал журналист и автор бестселлеров «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть» и «Все свободны» — Михаил Зыгарь.
«Вторая встреча о мире без границ вышла за пределы Садового кольца столицы и прошла в Нижнем Новгороде. Площадка выбрана неслучайно, так как город на Волге позволил создать отличную атмосферу для важной дружеской беседы, которую смогли посетить не только москвичи, но и жители города», — отмечают организаторы.
Гости обсудили наличие границ в современном мире, современный патриотизм и смысл культурной и этнической принадлежности. Кроме того, Михаил Зыгарь обсудил с гостями об изменениях в отношении к патриотизму и почему на традиционные ценности сегодня влияет развитие технологий и глобализация.
Философия Tullamore D.E.W. строится на идее объединения, и в современном мире ничто так не ценно, как стремление людей к толерантному открытому диалогу и принятию других мнений. Именно поэтому бренд запустил серию дискуссий Beauty of Blend, так как верит, что соединение различных идей, мыслей и культур создает новый мир, куда более интересный, объемный и приятный для каждого.
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Фото: архив организаторов
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