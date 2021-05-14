«Имя Нижнего»: проект-голосование о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода

Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев — значимых людей не только для истории Нижнего, но всего мира.

«Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие — отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту „Имя Нижнего“ мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Герои проекта — архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы.

До 12 июня на сайте нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев и отдать свой голос за одного из них.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.