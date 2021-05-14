«Имя Нижнего»: проект-голосование о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода

В столице Приволжья стартовало голосование «Имя Нижнего» — проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода. Список из 30 имен доступен для общественного голосования.
Организаторы привлекли 21 эксперта из разных областей (культура, наука, образование, СМИ, бизнес, общественная деятельность), чтобы сформировать список из 30 героев — значимых людей не только для истории Нижнего, но всего мира.
«Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие — отличный повод обратить внимание на историю Нижнего. Благодаря проекту „Имя Нижнего“ мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Список из 30 имен доступен для общественного голосования. Герои проекта — архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, писатели, композиторы, фотографы, спортсмены, летчики и купцы.
До 12 июня на сайте нижегородцы смогут прочитать биографии новых главных героев и отдать свой голос за одного из них.
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