В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный мотозаезд джентельменов

Основная цель заезда – поддержка всемирного движения по изучению и лечению мужских заболеваний, предотвращению суицидов. Участие в заезде бесплатное, после регистрации участник может пожертвовать любую сумму в благотворительный фонд или не делать этого.

Правила участия:

предварительная регистрация на сайте

джентльмен-лук (классический костюм, рубашка, галстук/бабочка, тренч, пальто, пиджак, брюки, жилет и ботинки)

классический или кастомный мотоцикл (классик, каферейсер, боббер, скремблер, чоппер, кубатурный ретро-мотороллер или кастом байк)

На финиш в 15:00 около бургерной «Салют» приглашают всех, вне зависимости от типа мотоцикла и его наличия. Дополнительная информация и новости будут размещаться на странице мероприятия в сообществе проекта «ВКонтакте».

В заезде участвуют 100 стран, более 750 городов и около 120 000 человек.

В этом году Gentlemans Ride отмечает свое десятилетие, эволюционировав из локального флэшмоба в Сиднее в крупнейший благотворительный мотопробег в мире. За десять лет удалось собрать 28 000 000 USD пожертвований.

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Фото: архив организаторов