По Нижнему Новгороду запустят марафон бесплатных экскурсий

Прогулки затронут все районы города. Всего тематических маршрутов — десять:

«Музейная набережная» (Нижегородский район)

«На Ильинской горе» (Нижегородский район)

«Вся соль Рождественской» (Нижегородский район)

«Три века главной ярмарки Евразии» (Канавинский район)

«Заводская проходная, что в люди вывела меня» (Московский район)

«Сормово — город корабелов» (Сормовский район)

«Географический центр Нижнего» (Ленинский район)

«Город в городе» (Автозаводский район)

«С немецким акцентом» (Приокский район)

«Район, оставшийся Советским» (Советский район)

Первая экскурсия по каждому маршруту стартует в 10:00, а последняя — в 18:00. Интервал между ними — 2 часа, а продолжительность каждой прогулки — 1,5 часа. Для удобства участников между точками начала экскурсий будут курсировать бесплатные автобусы.

Для участия обязательна предварительная регистрация.

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