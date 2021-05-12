По Нижнему Новгороду запустят марафон бесплатных экскурсий

29 мая в Нижнем Новгороде стартует марафон бесплатных экскурсий по городу. Пешеходные прогулки проведут в 8 районах города — всего будет 10 тематических маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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автор фото — Никита Духник
Прогулки затронут все районы города. Всего тематических маршрутов — десять:
- «Музейная набережная» (Нижегородский район)
- «На Ильинской горе» (Нижегородский район)
- «Вся соль Рождественской» (Нижегородский район)
- «Три века главной ярмарки Евразии» (Канавинский район)
- «Заводская проходная, что в люди вывела меня» (Московский район)
- «Сормово — город корабелов» (Сормовский район)
- «Географический центр Нижнего» (Ленинский район)
- «Город в городе» (Автозаводский район)
- «С немецким акцентом» (Приокский район)
- «Район, оставшийся Советским» (Советский район)
Первая экскурсия по каждому маршруту стартует в 10:00, а последняя — в 18:00. Интервал между ними — 2 часа, а продолжительность каждой прогулки — 1,5 часа. Для удобства участников между точками начала экскурсий будут курсировать бесплатные автобусы.
Для участия обязательна предварительная регистрация.
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