Фотограф Игорь Иванов выставил на аукцион книгу с изображениями Нижнего Новгорода. Вырученные средства пойдут на благотворительность

«Сегодня хочу представить вам первую аэрофотокнигу Нижнего Новгорода, и предлагаю устроить с ней аукцион, все средства от которого по традиции, сложившейся в моем аккаунте, пойдут на покупку игрушек деткам в больницы Нижнего Новгорода в #коробкахрабрости», — отмечает фотограф.

Коробка храбрости - это коробка с игрушками, установленная в процедурных кабинетах больниц города, из которой дети могут выбрать себе в награду за то, что были храбрыми и прошли неприятные медицинские процедуры.

Старт благотворительного аукциона — 50 рублей, можно называть свои ставки в комментариях к посту. Акция продлится до 13 мая (завершение — в 22:00).

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Фото: Instagram Игорь Иванов