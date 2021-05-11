В Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка мира по выездке

С 9 по 13 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» пройдет этап Кубка мира по выездке. Об этом сообщает министерство спорта региона.
Соревнования пройдут в конноспортивном клубе «Пассаж». На международных соревнованиях разыграют Кубок командного чемпионата России и Кубок губернатора Нижегородской области.
Кроме спортивных событий турнира, 13 июня откроется большой семейный фестиваль «Быть на коне!». Гостей ждет арт-выставка, благотворительный аукцион, мастер-классы, зона детских развлечений, фотозоны, дегустации и кулинарные угощения.
Вход на мероприятие 9–12 июня — свободный, 13 июня — по билетам, (дети до 10 лет смогут пройти бесплатно).
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Фото: сообщество конноспортивного клуба «Пассаж» «ВКонтакте»
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