В Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка мира по выездке

Соревнования пройдут в конноспортивном клубе «Пассаж». На международных соревнованиях разыграют Кубок командного чемпионата России и Кубок губернатора Нижегородской области.

Кроме спортивных событий турнира, 13 июня откроется большой семейный фестиваль «Быть на коне!». Гостей ждет арт-выставка, благотворительный аукцион, мастер-классы, зона детских развлечений, фотозоны, дегустации и кулинарные угощения.

Вход на мероприятие 9–12 июня — свободный, 13 июня — по билетам, (дети до 10 лет смогут пройти бесплатно).

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Фото: сообщество конноспортивного клуба «Пассаж» «ВКонтакте»