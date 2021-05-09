9 мая на нижегородском кремле появится масштабная инсталляция

«Такой формат мы уже опробовали в новогодние праздники, и он получил хорошие отклики нижегородцев и гостей города. Инсталляция позволяет создать по-настоящему праздничное настроение и избежать массового скопления людей, так как она не привязана к короткому временному промежутку», —отметил Глеб Никитин.

С наступлением темноты и до часа ночи можно будет увидеть изображение развивающейся на ветру Георгиевской ленты, флага Победы, салюта и текстовых надписей.

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Фото: Центр800