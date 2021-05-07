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Промо-альянс «СИНТЭТИКА» совместно с IDENTIKIT открывает серию больших открытых кастингов в Нижнем Новгороде

Первый кастинг от одного из ключевых кастинг-директоров России — Ильи Вершинина — пройдет в штаб-квартире «The Village Нижний Новгород». Ищут модель для съемок в одном из ведущих глянцевых журналов России и Восточной Европы. Съемки пройдут 17-19 мая в Нижнем Новгороде.

Обязательные условия кастинга:

  • рост от 170 см
  • возраст строго от 18 до 25 лет
  • фигура, приближенная к модельным стандартам
  • присутствие в городе в даты съемки

 

10 мая

Время: с 14:00 до 17:00

Место: улица Почаинская, 17ж

 

Для участия в кастинге необходима регистрация. На кастинге иметь с собой резинку для волос и быть в джинсах-скинни.

 

 

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