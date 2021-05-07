Промо-альянс «СИНТЭТИКА» совместно с IDENTIKIT открывает серию больших открытых кастингов в Нижнем Новгороде

Первый кастинг от одного из ключевых кастинг-директоров России — Ильи Вершинина — пройдет в штаб-квартире «The Village Нижний Новгород». Ищут модель для съемок в одном из ведущих глянцевых журналов России и Восточной Европы. Съемки пройдут 17-19 мая в Нижнем Новгороде.

Обязательные условия кастинга:

рост от 170 см

возраст строго от 18 до 25 лет

фигура, приближенная к модельным стандартам

присутствие в городе в даты съемки