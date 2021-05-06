В Нижнем пройдет первый соседский фестиваль «Двор–фест»

В программе мероприятия — экскурсия «От деревни к городу: Варя и Калининский, история соседства», мастер-класс «Ловец снов», лекция Егора Жданова «Загадки домов архитектора Яковлева», интерактивный квест, уличный кинотеатр и многое другое.

15 мая Время: с 11:00 Место: сквер «Юбилейный» (остановка «Варя») Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.