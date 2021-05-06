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В Нижнем пройдет первый соседский фестиваль «Двор–фест»

15 мая в сквере «Юбилейный» на Варе пройдет первый соседский фестиваль «Двор-фест».

 

В программе мероприятия — экскурсия «От деревни к городу: Варя и Калининский, история соседства», мастер-класс «Ловец снов», лекция Егора Жданова «Загадки домов архитектора Яковлева», интерактивный квест, уличный кинотеатр и многое другое.

15 мая

Время: с 11:00

Место: сквер «Юбилейный» (остановка «Варя»)

 

 

Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.

 

 

 

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Фото: fiesta.ru

 

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