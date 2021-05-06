В Нижнем Новгороде в третий раз пройдет фестиваль «Горький Крафт»

Третий фестиваль крафтовых культур «Горький Крафт» пройдет 19 июня во дворе гастропаба «Горьковская Пивоварня». Хэдлайнером вечера станут — группа Ундервуд и Markscheider kunst.
Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре. В программе мероприятия — редкие сорта крафтового пива, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, зоны промо активностей и развлечений и насыщенная музыкальная программа.
Хэдлайнером вечера станут — группа Ундервуд и Markscheider kunst.
19 июня
Время: с 12:00
Место: улица Рождественская, 29
Стоимость билетов — 1500 рублей.
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