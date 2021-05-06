В Нижнем Новгороде в третий раз пройдет фестиваль «Горький Крафт»

Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре. В программе мероприятия — редкие сорта крафтового пива, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, зоны промо активностей и развлечений и насыщенная музыкальная программа.

Хэдлайнером вечера станут — группа Ундервуд и Markscheider kunst.