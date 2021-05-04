В небе над Нижним Новгородом пройдет метеорный поток Эта-Аквариды

В Нижегородской области в ночь с 5 на 6 мая пройдет метеоритный поток Эта-Аквариды. Об этом сообщает пресс-служба планетария Нижнего Новгорода.
Эта-Аквариды — сравнительно высокоактивный метеорный поток. Он получил такое название из-за радианта, потому что точка вылета метеоритов, находится в созвездии Водолея. Поток представляет собой осколки, оставленные кометой Галлея несколько веков назад.
В этом году нижегородцы смогут наблюдать около 15 – 20 метеоров в час. Пик активности звездопада — с 21:30 до рассвета.
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Фото: pexels
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