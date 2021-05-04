В небе над Нижним Новгородом пройдет метеорный поток Эта-Аквариды

Эта-Аквариды — сравнительно высокоактивный метеорный поток. Он получил такое название из-за радианта, потому что точка вылета метеоритов, находится в созвездии Водолея. Поток представляет собой осколки, оставленные кометой Галлея несколько веков назад.

В этом году нижегородцы смогут наблюдать около 15 – 20 метеоров в час. Пик активности звездопада — с 21:30 до рассвета.

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Фото: pexels