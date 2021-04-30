Сервис «Яндекс.Еда» поможет нижегородским ресторанам получать больше заказов

На первом этапе «Яндекс» будет финансировать программу за свой счет — для ресторанов и магазинов она будет бесплатной.

В столице Приволжья треть людей, которые заказывают в «Яндекс.Еде», пользуются и «Яндекс Плюсом». Пользователи программы накопили уже более 1 миллиарда баллов, которые они смогут потратить на заказы в ресторанах и магазинах.

на первом этапе подписчики «Яндекс Плюс» получат до 5% кэшбэка баллами за каждый заказ из всех ресторанов и магазинов «Яндекс.Еды»

позже — из всех магазинов подключенных к сервису

Потратить баллы можно во всех ресторанах и магазинах (почти всю стоимость заказа можно возместить за счет кэшбэка) — заплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.

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Фото: архив организаторов