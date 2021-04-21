Проект «Пластилиновый Нижний» открывает бесплатные мастер-классы

В рамках проекта «Пластилиновый Нижний» к юбилею города создадут три мультипликационных фильма в технике пластилиновой анимации:

«Как один литовец Нижний Новгород спас» (про Федю Литвича и Нижегородский кремль)

«Ай да Пушкин! Ай да ревизор!» (о визите Пушкина в Нижний)

«Легенда о яростном олене»

Для участия в мастер-классах необходима регистрация, так как количество мест ограничено. Оставить заявку можно: по телефону 89107986393 или в сообщении под постом. Вам перезвонят организаторы, чтобы договориться о времени.

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Фото: Нижний800