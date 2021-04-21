Проект «Пластилиновый Нижний» открывает бесплатные мастер-классы

Все желающие смогут принять участие в создании пластилиновых декораций для мультфильмов о Нижнем Новгороде. Мастер-классы будут проходить каждую неделю — первый 22 апреля. Об этом сообщают организаторы проекта.
В рамках проекта «Пластилиновый Нижний» к юбилею города создадут три мультипликационных фильма в технике пластилиновой анимации:
- «Как один литовец Нижний Новгород спас» (про Федю Литвича и Нижегородский кремль)
- «Ай да Пушкин! Ай да ревизор!» (о визите Пушкина в Нижний)
- «Легенда о яростном олене»
Для участия в мастер-классах необходима регистрация, так как количество мест ограничено. Оставить заявку можно: по телефону 89107986393 или в сообщении под постом. Вам перезвонят организаторы, чтобы договориться о времени.
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Фото: Нижний800
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