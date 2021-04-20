«Бессмертный полк» в Нижегородской области пройдет в режиме онлайн

«В этом году все герои пройдут в рядах онлайн шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы 9 Мая, в День Победы, в каждом уголке России граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу»,— отмечают организаторы.

Прием заявок уже начался на сайте, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

В 2020 году впервые марш «Бессмертный полк» был организован в онлайн формате из-за сложной эпидемиологической обстановки. Трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.

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Фото: архив пресс-служб