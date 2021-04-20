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В начале мая на Рождественской запустят платную парковку в тестовом режиме

Модернизированная платная парковка на улице Рождественской начнет работать в мае 2021 года. Об этом сообщает первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

 

В городе по концессии с ПАО «Мегафон» уже запущены три парковки закрытого типа — на площадях Горького и Революции, на улице Ковалихинской.

По словам Штокмана, парковка на Рождественской пока будет работать в тестовом режиме без взимания штрафов за отсутствие оплаты. Чтобы получить парковочное место, нижегородцы могут воспользоваться несколькими способами оплаты:

  • отправить SMS-команду на короткий номер
  • через платежный терминал
  • через приложение «Парковки в Нижнем Новгороде»

 

 

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Фото: pixabay

 

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