В начале мая на Рождественской запустят платную парковку в тестовом режиме

В городе по концессии с ПАО «Мегафон» уже запущены три парковки закрытого типа — на площадях Горького и Революции, на улице Ковалихинской.

По словам Штокмана, парковка на Рождественской пока будет работать в тестовом режиме без взимания штрафов за отсутствие оплаты. Чтобы получить парковочное место, нижегородцы могут воспользоваться несколькими способами оплаты:

отправить SMS-команду на короткий номер

через платежный терминал

через приложение «Парковки в Нижнем Новгороде»

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Фото: pixabay