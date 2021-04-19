На Нижегородской ярмарке проходит экологическая акция

Сдать бумагу, газеты и журналы можно в Главном ярмарочном доме до 30 апреля с 09:00 до 18:00.

Бумагу необходимо разобрать по типам и разместить в разные контейнеры. Бумагу, книги и газеты в зеленый контейнер, журналы – в желтый, картон – в голубой.

Принимаются:

белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная)

бумажные пакеты

открытки

бумажные конверты (без пластикового окошка)

оберточная бумага, картонные изделия

бумажные упаковки, в том числе обувные коробки

книги

газеты и журналы, другая полиграфия (рекламные листовки)

Не принимаются:

грязная и мокрая макулатура, салфетки и бумажные полотенца, втулки от них, бумажные стаканчики, упаковки из-под яиц, влагостойкая посуда, фантики от конфет, фотографии, чеки, обои, скотч, ламинированная бумага.

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Фото: sdelaipotolok.ru