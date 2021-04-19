На Нижегородской ярмарке проходит экологическая акция

В главном ярмарочном доме открылся временный пункт приема макулатуры. Собранная бумага будет использоваться в качестве вторичного сырья для производства — бумаги, картона, одноразовой посуды и некоторых строительных материалов.
Сдать бумагу, газеты и журналы можно в Главном ярмарочном доме до 30 апреля с 09:00 до 18:00.
Бумагу необходимо разобрать по типам и разместить в разные контейнеры. Бумагу, книги и газеты в зеленый контейнер, журналы – в желтый, картон – в голубой.
Принимаются:
- белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная)
- бумажные пакеты
- открытки
- бумажные конверты (без пластикового окошка)
- оберточная бумага, картонные изделия
- бумажные упаковки, в том числе обувные коробки
- книги
- газеты и журналы, другая полиграфия (рекламные листовки)
Не принимаются:
- грязная и мокрая макулатура, салфетки и бумажные полотенца, втулки от них, бумажные стаканчики, упаковки из-под яиц, влагостойкая посуда, фантики от конфет, фотографии, чеки, обои, скотч, ламинированная бумага.
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Фото: sdelaipotolok.ru
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