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Главный редактор русского Vogue провела выходные в Нижнем Новгороде

Ксения Соловьева — главный редактор русского Vogue — посетила Нижний и прогулялась по главным «местам силы» города. Среди must see: Покровка, бар «Селедка и кофе», «Арсенал», галерея Futuro и набережные.

 

«Классный город, с явно недооцененным туристическим потенциалом, но большими амбициями. Стрит-арт цветет и пахнет. «Арсенал», где современное искусство - одна из красивейших площадок страны. Закаты - фирменный аттракцион. Бармена из «Селедки и кофе» (местный Симачев) смотрите у меня в stories. В общем, Нижний - рабочий вариант на летние выходные», — пишет Ксения Соловьева в Instagram.

Телеграм-канал «Антиглянец» заметил: «Такое ощущение, что половина наших светских и культурных знакомых - тут и Ксения Соловьева, и Виктория Шелягова, и Алена Долецкая - завалились на эти выходные в Нижний Новгород, где в этом году широко и красиво отмечают 800-летие города».

 

 

 

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