В Нижегородской области откроется первый в России мемориальный комплекс Александра Невского

В Нижнем Новгороде прошел ряд мероприятий под общим названием «Александр Невский. 800 лет с Россией». В программе научно-практическая конференция, посвященная 800-летию князя, а также открытие фотовыставки.

По словам министра культуры Олега Берковича, на территории усадьбы купца Корытникова в Городце откроют современный музей с инсталляциями.

«Очень значимое для нас мероприятие, которое пройдет в конце года, это открытие первого в стране мемориального комплекса Александра Невского в Городце», — отметил министр.

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Фото: https://kartarf.ru/