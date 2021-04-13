В литературном кафе «Безухов» пройдет творческая встреча со стилистом Еленой Большаковой

Елена Большакова — стилист, амбассадор программы программы ТВ «Миссия выполнима» — расскажет все об Испании: моде, мужчинах и женщинах, винах и гастрономии, музеях и выставках, образовании и здравоохранении.

Гости вечера смогут задать все интересующие вопросы и продегустировать испанские вина провинции Риоха.