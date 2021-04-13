В литературном кафе «Безухов» пройдет творческая встреча со стилистом Еленой Большаковой

20 апреля литературное кафе «Безухов» проведет творческую встречу «Испания. Как ее приручить?» со стилистом Еленой Большаковой.
Елена Большакова — стилист, амбассадор программы программы ТВ «Миссия выполнима» — расскажет все об Испании: моде, мужчинах и женщинах, винах и гастрономии, музеях и выставках, образовании и здравоохранении.
Гости вечера смогут задать все интересующие вопросы и продегустировать испанские вина провинции Риоха.
20 апреля
Время: 18:30
Место: улица Рождественская, 6
Стоимость участия — 1000 рублей (включая дегустацию). Для участия в мероприятии необходима предоплата. Узнать подробную информацию о программе можно по телефону: 8 (903) 603 0032.
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