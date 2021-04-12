Посмотрите, как нижегородские сапсерферы открыли сезон, «угнав» льдину

Впервые в Нижнем Новгороде команда сапсерферов открыла сезон, «угнав льдину». Видео опубликовано на странице «Клуба любителей серфинга» в Instagram.
«Эта традиция впервые зародилась в столице сапсерфинга — Владивостоке и приурочена к открытию нового SUP сезона. Она собирает большое количество участников и известна уже далеко за пределами страны. Мы очень рады, что стали участниками этой акции. Было весело и интересно. Надеемся, что количество наших единомышленников, с каждым годом будет увеличиваться», — отмечает команда проекта.
Сапсерфинг — это водный вид спорта, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.
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