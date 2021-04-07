В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Зеленая неделя»

Проект пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 17 апреля. Вход на все события бесплатный, но необходима регистрация.

В рамках проекта представители научного сообщества и общественных организаций России и Франции рассмотрят пути решения общих экологических проблем. В центре внимания проекта — вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды, изменения климата, качества воздуха, биоразнообразия и многое другое.

Проект представляют общественная организация «Альянс Франсез — Нижний Новгород» совместно с Парком науки ННГУ «Лобачевский Lab» в партнерстве с Горной школой Парижа.

Полная программа фестиваля здесь.

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Фото: culture.ru