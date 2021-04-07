В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Зеленая неделя»

Фестиваль «Зеленая неделя» — это научно-популярные лекции от ученых, встречи с экспертами, показы документальных фильмов, дискуссии на тему экологии и мастер-классы для детей.
Проект пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 17 апреля. Вход на все события бесплатный, но необходима регистрация.
В рамках проекта представители научного сообщества и общественных организаций России и Франции рассмотрят пути решения общих экологических проблем. В центре внимания проекта — вопросы устойчивого развития, защиты окружающей среды, изменения климата, качества воздуха, биоразнообразия и многое другое.
Проект представляют общественная организация «Альянс Франсез — Нижний Новгород» совместно с Парком науки ННГУ «Лобачевский Lab» в партнерстве с Горной школой Парижа.
Полная программа фестиваля здесь.
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Фото: culture.ru
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