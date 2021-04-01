В Нижегородской области планируют провести «Дни Хорватии»

Глава представительства хозяйственной палаты Хорватии в России Яков Деспот сообщил о желании провести в 2022 году в Нижегородской области «Дни Хорватии».

«Эти мероприятия содержат в себе большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и, несомненно, позволят нам сделать качественный рывок в развитии кооперационных связей с Хорватией, особенно в области торговли, промышленности и туризма», — отметила директор департамента внешних связей правительства Ольга Гусева.





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Фото: pexels