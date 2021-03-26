Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает прямые рейсы в Геленджик

Прямой рейс Нижний Новгород — Геленджик будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» с 31 мая на самолетах «Суперджет-100», рассчитанных на 100 пассажиров.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и средам до 29 сентября.

Понедельник:

Время вылета из Нижнего Новгорода в 13:10, прибытие в Геленджик в 15:40. Обратный рейс — в 20:00, время в пути составит 2 часа 30 минут.

Среда:

Время вылета из Нижнего Новгорода в 10:45, прибытие в Геленджик в 13:05. Обратные рейс — в 14:05.





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Фото: pexels