«Горьковские дни» пройдут в Нижнем Новгороде

С 26 по 30 марта в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, посвященные 153-й годовщине со дня рождения советского драматурга. Об этом сообщили в городской администрации.
Основными площадками для празднования традиционно станут «Домик Каширина» и музей-квартира Горького.
26 марта в музее-квартире откроется выставка «Чудо Вахтанговского театра». В экспозицию войдут более 50 предметов из архива семьи Пешковых.
27 марта в 14:00 посетителей музея также ждет лекция «Надежда Ламанова и Максим Горький: творческие пересечения». Нижегородцы узнают о том, что связывает писателя и костюмера.
28 марта пройдет онлайн-марафон. В нем примут участие русскоязычные писатели из разных уголков Земли. Трансляция будет вестись в соцсетях. Поклонники творчества Максима Горького расскажут о роли писателя в современном мире. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.
28 марта в социальных сетях музея Горького будет транслироваться программа «Максим Горький рассказывает». Также нижегородцев ждут виртуальные прогулки «Вокруг „Домика“ на съезде»: «Ковалихинская».
Нижегородский государственный академический театр драмы 28 марта в 18:30 покажет спектакль «Мещане» — экзистенциальная драма семьи Бессеменовых. 30 марта в 18:00 на сцене театра «Вера» представят постановку «Пламя Данко» по мотивам рассказа «Старуха Изергиль».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив пресс–служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.