«Горьковские дни» пройдут в Нижнем Новгороде

Основными площадками для празднования традиционно станут «Домик Каширина» и музей-квартира Горького.

26 марта в музее-квартире откроется выставка «Чудо Вахтанговского театра». В экспозицию войдут более 50 предметов из архива семьи Пешковых.

27 марта в 14:00 посетителей музея также ждет лекция «Надежда Ламанова и Максим Горький: творческие пересечения». Нижегородцы узнают о том, что связывает писателя и костюмера.

28 марта пройдет онлайн-марафон. В нем примут участие русскоязычные писатели из разных уголков Земли. Трансляция будет вестись в соцсетях. Поклонники творчества Максима Горького расскажут о роли писателя в современном мире. Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

28 марта в социальных сетях музея Горького будет транслироваться программа «Максим Горький рассказывает». Также нижегородцев ждут виртуальные прогулки «Вокруг „Домика“ на съезде»: «Ковалихинская».

Нижегородский государственный академический театр драмы 28 марта в 18:30 покажет спектакль «Мещане» — экзистенциальная драма семьи Бессеменовых. 30 марта в 18:00 на сцене театра «Вера» представят постановку «Пламя Данко» по мотивам рассказа «Старуха Изергиль».







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Фото: архив пресс–служб