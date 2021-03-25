В Нижнем Новгороде пройдет «Марафон 800»

«Трасса «Марафона 800» с перепадами высот в общей сложности до 500 метров и крутыми подъемами обещает стать одной из самых сложных и красивых дистанций в стране. Забег будет дополнительным поводом для туристов посетить Нижний Новгород в год празднования юбилея», - рассказал губернатор Нижегородской области.

Трасса охватит самые живописные места города: все центральные набережные, улицы около стадиона «Нижний Новгород» и Нижегородской ярмарки. Марафонцы пробегут по Канавинскому мосту и сделают круг по территории Кремля.

На площадке стартового городка для гостей откроют спортивные, творческие и развлекательные зоны. Регистрация на дистанции 3, 10 и 42,2 километров стартует в полдень 29 марта на сайте marathon800.ru.





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Фото: marathon800.ru