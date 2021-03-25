В Нижний Новгород придет потепление до +8 градусов

В четверг, 25 марта, утром будет минусовая температура — столбики термометров опустятся до –4 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +8. Теплый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2,8 м/с. К вечеру солнечная погода сохранится, а температура воздуха опустится до +3 градусов.

Атмосферное давление весь день будет держатся на отметке 752 мм.ртутного столба. К вечеру влажность увеличится с 61% до 83%.

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Фото: Иван Иванов