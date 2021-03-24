«Люди, я на курорте»: Максим Галкин приехал в Нижний Новгород с концертом

«Спасибо за вчерашний потрясающий прием на концерте!», — благодарит Максим Галкин зрителей. Накануне артист выступил в концертном зале «Юпитер». Его выступление должно было пройти осенью прошлого года, но было перенесено из-за коронавируса.

«Люди, я на курорте. Вы спросите, где этот курорт с таким прекрасным белым снегом и ярким солнцем? В данном случае — я в Нижнем Новгороде», — сказал телеведущий.







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Фото: Instagram Максима Галкина.