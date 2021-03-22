Поэты издали сборник стихотворений, посвященный Нижнему Новгороду

В книгу вошло 38 стихотворений почти 20 авторов. Это начинающие авторы и известные нижегородские поэты — Вячеслав Карташов, Владимир Безденежных и Денис Липатов. Иллюстрирует книгу акварель художника Алексея Кондратьева.

«Стихи разные по уровню мастерства и содержанию, но все они объединены любовью к Нижнему Новгороду — это наш подарок к его юбилею. Читатели узнают, как звучит поэтический Нижний, вместе с авторами прогуляются по знаковым местам и вспомнят легенды древнего города», — отметил руководитель Нижегородского совета молодых литераторов Дмитрий Терентьев.





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Фото: архив пресс–служб