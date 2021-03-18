В Нижнем Новгороде откроется центр поддержки людей с аутизмом и синдромом Дауна

Проект «800 добрых дел» провел круглый стол. Его участники обсудили вопросы трудоустройства и получения образования людьми с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра, консультации родителей детей о местах, где им могут оказать помощь.

«Я мечтаю о нескольких вещах. Первая и самая главная мечта — построить центр для детей с особенностями развития. В Нижнем есть такой, туда могут обратиться родители за помощью. Вторая — создание творческой среды для наших особенных детей. Развитие инклюзивных творческих центров, театров, где дети могут выступать, играть, проявлять свои творческие способности», — отметила актриса Эвелина Бледанс

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде откроется ресурсный центр социальной поддержки особенных людей. В нем запустят первые пилотные мастерские для детей школьного возраста и старше. Там смогут развиваться или работать люди, которые не могут быть трудоустроены в других местах из-за своей низкой функциональности.







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Фото: архив организаторов