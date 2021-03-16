В Нижнем Новгороде объявят режим повешенной готовности из-за паводка

С 17 марта в Нижнем Новгороде объявлен режим повышенной готовности из-за наступления паводка. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Мэр города отметил, что в этом году ситуацию необходимо держать на особом контроле из-за аномального количества осадков. Особое внимание он поручил уделить участкам, которые ежегодно попадают в зону подтопления.
«Проверить готовность специализированной водооткачивающей техники, прочистить дождеприемные колодцы и ливневую канализацию», — добавил Юрий Шалабаев.
К борьбе с паводком привлекут не только дорожные службы, но и ДУКи, а управление ГОЧС поможет районам с техникой.
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Фото: Андрей Абрамов
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