В Нижнем Новгороде объявят режим повешенной готовности из-за паводка

Мэр города отметил, что в этом году ситуацию необходимо держать на особом контроле из-за аномального количества осадков. Особое внимание он поручил уделить участкам, которые ежегодно попадают в зону подтопления.

«Проверить готовность специализированной водооткачивающей техники, прочистить дождеприемные колодцы и ливневую канализацию», — добавил Юрий Шалабаев.

К борьбе с паводком привлекут не только дорожные службы, но и ДУКи, а управление ГОЧС поможет районам с техникой.





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Фото: Андрей Абрамов