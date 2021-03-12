18+
  • Город
  • Общество

Жители Нижнего выберут имя маленькой зебре из зоопарка «Лимпопо»

В ночь с 11 на 12 февраля у зебры Марти и ее друга Корса появился малыш — девочка родилась на свет около трех часов ночи. Нижегородский зоопарк запустил онлайн-конкурс на лучшее имя для новорожденной зебры. 

Конкурс пройдет в два этапа:

  1. на первом этапе конкурса необходимо 13 или 14 марта оставить свой вариант имени (рукописный или напечатанный) в специальном боксе, установленном рядом с вольером зебр
  2. на втором этапе все желающие смогут проголосовать за одно из имен-победителей в группе зоопарка «ВКонтакте» (имена-победители будут известны после завершения первого этапа)

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты