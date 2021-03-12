Жители Нижнего выберут имя маленькой зебре из зоопарка «Лимпопо»

В ночь с 11 на 12 февраля у зебры Марти и ее друга Корса появился малыш — девочка родилась на свет около трех часов ночи. Нижегородский зоопарк запустил онлайн-конкурс на лучшее имя для новорожденной зебры.
Конкурс пройдет в два этапа:
- на первом этапе конкурса необходимо 13 или 14 марта оставить свой вариант имени (рукописный или напечатанный) в специальном боксе, установленном рядом с вольером зебр
- на втором этапе все желающие смогут проголосовать за одно из имен-победителей в группе зоопарка «ВКонтакте» (имена-победители будут известны после завершения первого этапа)
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Фото: pexels
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