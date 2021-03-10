В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство Нижневолжской набережной

Подрядчика для выполнения работ выбрали в феврале этого года — им стал ООО «Инжиниринг Групп». Сейчас перед победителем аукциона стоит задача дополнить выполненное ранее благоустройство.

Архитекторы студии MISH Studio под кураторством ИРГСНО разработали новую концепцию. Она включает в себя расширение велодорожки на участке от Канавинского моста до набережной Гребного канала, создание зоны ожидания речного транспорта и площадки для детей. Кроме того, на набережной появятся туалеты, павильоны для продажи еды и напитков, сухой фонтан и новые осветительные приборы.

На выполнение работ выделено 150 миллионов рублей.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Среда800