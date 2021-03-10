Нижегородская школьница получила письмо от членов британской королевской семьи

«Я всегда увлекалась Royal семьей, в Англию ездила. Когда узнала, что они присылают каждый год новогодние открытки, решила попробовать написать. Посмотрела на YouTube видео, но их мне не хватило. Затем пошла в интернет с поисками. Это было сложно – узнать сами правила, как сделать так, чтобы письма точно дошли», — рассказывает Мария Неклюдова.

Рождественскую открытку и письмо школьница отправила 5 декабря, а ответ получила спустя два с половиной месяца. Герцог и герцогиня Кембриджские прислали королевское письмо с фотографией и ответными пожеланиями.





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Фото: telegram-канал NiMash