В Нижнем Новгороде опубликована программа празднования Масленицы

В 2021 году Масленицу будут отмечать с 8 по 14 марта. Опубликована праздничная программа для районов города.
Нижегородский район
Празднования в Нижегородском кремле пройдут с 9 по 14 марта. В рамках программы гостей ждут — игры, встречи с юным этнографом из Франции, мудрой Евдокией Кузьминишной — главной хранительницей многовековых традиций и медведем.
Советский район
В музее-заповеднике Щелоковский хутор с 8 по 13 марта пройдет интерактивная игровая программа «Масленка»:
- рассказ о старинном праздновании Масленицы
- сценка масленичного театра «Филя и Уля»
- зимние традиционные игры с ряженым медведем
- разучивание масленичной заклички
- сжигание Масленки и угощение блинами с чаем.
Начало программ 10:00, 12:00 и 14:00. Стоимость программы — 570 рублей, билет на игровую программу – 450 рублей (льготный 225 рублей).
Канавинский район
С 8 по 14 марта на Нижегородской ярмарке пройдет седьмой фестиваль-конкурс «Масленичная седмица». На выставку приедут более 300 участников из России. В мобильном павильоне представят сладости, головные уборы, одежду, ювелирные изделия, продукты, товары для дома и здоровья и многое другое.
Сормовский район
Праздничные гуляния пройдут 14 марта в Сормовском парке. Нижегородцев ждут масленичные забавы, выступление вокалистов и танцевальных коллективов.
Начало в 12:00. В 16:00 — сжигание чучела Масленицы.
Автозаводский район
Программа «Широкая масленица» пройдет 14 марта
- 12:00 –18:00 — празднования на центральной сцене
- 12:00 – 14:00 — детская игровая программа «Прощай зимушка, прощай снежная!» в городке «Чиполлино»
- 12:00 — 15:00 — «Молодецкие забавы» на «Сухом озере»
- 16:45 — Сжигание чучела «Масленицы»
Вход бесплатный.
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Фото: Алексей Королев
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