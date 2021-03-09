В Нижнем Новгороде опубликована программа празднования Масленицы

Нижегородский район

Празднования в Нижегородском кремле пройдут с 9 по 14 марта. В рамках программы гостей ждут — игры, встречи с юным этнографом из Франции, мудрой Евдокией Кузьминишной — главной хранительницей многовековых традиций и медведем.

Советский район

В музее-заповеднике Щелоковский хутор с 8 по 13 марта пройдет интерактивная игровая программа «Масленка»:

рассказ о старинном праздновании Масленицы

сценка масленичного театра «Филя и Уля»

зимние традиционные игры с ряженым медведем

разучивание масленичной заклички

сжигание Масленки и угощение блинами с чаем.

Начало программ 10:00, 12:00 и 14:00. Стоимость программы — 570 рублей, билет на игровую программу – 450 рублей (льготный 225 рублей).

Канавинский район

С 8 по 14 марта на Нижегородской ярмарке пройдет седьмой фестиваль-конкурс «Масленичная седмица». На выставку приедут более 300 участников из России. В мобильном павильоне представят сладости, головные уборы, одежду, ювелирные изделия, продукты, товары для дома и здоровья и многое другое.

Сормовский район

Праздничные гуляния пройдут 14 марта в Сормовском парке. Нижегородцев ждут масленичные забавы, выступление вокалистов и танцевальных коллективов.

Начало в 12:00. В 16:00 — сжигание чучела Масленицы.

Автозаводский район

Программа «Широкая масленица» пройдет 14 марта

12:00 –18:00 — празднования на центральной сцене

12:00 – 14:00 — детская игровая программа «Прощай зимушка, прощай снежная!» в городке «Чиполлино»

12:00 — 15:00 — «Молодецкие забавы» на «Сухом озере»

16:45 — Сжигание чучела «Масленицы»

Вход бесплатный.

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Фото: Алексей Королев