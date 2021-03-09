В Нижнем Новгороде откроется театрально-педагогический центр на базе театра «Пиано»

По словам режиссера театра Владимира Чикишева, идея создания театрально–педагогического центра «Пиано» родилась не случайно, в ее основе — необходимость содействие программе поддержки талантов детей с ОВЗ. Кроме того, популяризация инклюзивного искусства и театра, в котором играют дети.

«"Пиано" — это одна из лучших практик в стране и мире по отработке новой модели инклюзивного образования, нового содержания и новых технологий обучения детей с особыми образовательными запросами. Агентство стратегических инициатив поможет сформировать план развития театра на ближайший период и наладить взаимодействие с федеральными органами власти, ведущими фондами страны», — отметил директор Центра проектов направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Алексей Благинин.

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Фото: социальные сети