Нижегородская фабрика будет производить игрушки брендов «Disney» и «Marvel»

«Уланик» производит экологичные деревянные игрушки, сувениры и товары для творчества. На сайте фабрики можно найти — брелки, матрешки, фигурки для развития ребенка, часы, пазлы и домино с изображением известных героев.

Предприятие производит в месяц около 500 тысяч наименований игрушек. В планах увеличить показатели выпуска до полутора миллионов изделий. С привлечением льготного займа в 27 миллионов рублей предприятие уже закупило новое оборудование.

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Фото: ulanik.com