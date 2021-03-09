Нижегородская фабрика будет производить игрушки брендов «Disney» и «Marvel»

Фабрика игрушек «Уланик» в Вознесенском районе получила лицензию на производство продукции под торговыми марками «Disney» и «Marvel». Часть продукции нижегородской компании уже продается на международных маркетплейсах, а скоро появится на прилавках США и Европы.
«Уланик» производит экологичные деревянные игрушки, сувениры и товары для творчества. На сайте фабрики можно найти — брелки, матрешки, фигурки для развития ребенка, часы, пазлы и домино с изображением известных героев.
Предприятие производит в месяц около 500 тысяч наименований игрушек. В планах увеличить показатели выпуска до полутора миллионов изделий. С привлечением льготного займа в 27 миллионов рублей предприятие уже закупило новое оборудование.
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Фото: ulanik.com
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