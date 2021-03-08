В Нижний Новгород придут морозы до –21 градуса

Морозы до –21 градуса ожидаются в Нижнем Новгороде на предстоящей рабочей неделе. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.
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автор фото – Никита Духник
Сегодня, 8 марта, в Нижний Новгород придет Скандинавский антициклон. Сначала ожидаются морозы, а потом сильные снегопады. Во вторник, 9 марта, днем температура воздуха опустится до –10, а ночью до –13.
По прогнозам синоптиков, самая холодная ночь ожидается с 10 на 11 марта — до –21 градуса мороза. В среду, 10 марта, днем ожидается до –16 градусов. К выходным будет немного теплее — от –3 до –6 градусов ниже нуля.
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