В Нижний Новгород придут морозы до –21 градуса

Сегодня, 8 марта, в Нижний Новгород придет Скандинавский антициклон. Сначала ожидаются морозы, а потом сильные снегопады. Во вторник, 9 марта, днем температура воздуха опустится до –10, а ночью до –13.

По прогнозам синоптиков, самая холодная ночь ожидается с 10 на 11 марта — до –21 градуса мороза. В среду, 10 марта, днем ожидается до –16 градусов. К выходным будет немного теплее — от –3 до –6 градусов ниже нуля.

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