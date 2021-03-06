«Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде в августе

В этом году «Приволжская фиеста» пройдет к 800-летию города. Участие в празднике примут 25 команд воздухоплавателей.

Как отмечают организаторы, шары будут взмывать в небо каждый день на протяжении целой недели. Планируется проведение свободных полетов, привязных подъемов и ночного свечения.

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Фото: социальные сети