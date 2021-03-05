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В Нижегородских театрах снова откроются гардеробы

Работа гардеробов возобновляется в учреждениях культуры Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Теперь, в театрах, концертных залах и цирках вновь начнут работать гардеробы.

«Это небольшое, но важное для таких учреждений уточнение, позволяющее говорить о постепенном возвращении к нормальному режиму работы», — отметил Глеб Никитин.



 

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Фото: ladypassion.ru

 

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