В Нижегородских театрах снова откроются гардеробы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Теперь, в театрах, концертных залах и цирках вновь начнут работать гардеробы.

«Это небольшое, но важное для таких учреждений уточнение, позволяющее говорить о постепенном возвращении к нормальному режиму работы», — отметил Глеб Никитин.







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Фото: ladypassion.ru